Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

По кривому Рогу два "прилета" 28 мая / 24 канал

В субботу вечером,28 мая, в Кривом Роге было слышно два мощных взрыва. В Telegram-каналах местные жители сообщают о том, что наблюдают над городом гриб от взрыва.

Взрывы в Кривом Роге подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Прилеты в городе также подтвердил и глава Днепровского областного совета Николай Лукашук

"Все службы работают. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются, дополнительная информация позже", - написал чиновник в Telegram.

Напомним, утром 25 мая оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Тогда крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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