"Позади российский танк": добровольцы США сняли видео с разбитой техникой РФ в Украине

Американские добровольцы на фоне разбитого танка России в Украине / Скриншот видео Сухопутных войск Украины

Добровольцы из США из иностранного легиона сняли видео в одном из освобожденных от оккупантов РФ селе. Военные указали на разбитый и горящий российский танк. В какой конкретно местности это произошло, не указано.

Видео опубликовано 25 марта в Telegram-канале Сухопутных войск Украины. На кадрах можно увидеть разбитую технику россиян. Из разнесенной башни и корпуса танка виден густой белый дым. Их попросили рассказать, что происходит.

"Позади меня российский танк. Добро пожаловать в Америку", - сказал один из военных.

Кроме того, на кадрах было несколько бойцов в разной форме. По всей вероятности, это добровольцы из других государств, которые приехали помогать Украине в войне против России.

Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что ночью 25 марта шли бои под Киевом – в районах Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова и Белой Церкви. Вооруженные сил Украины продолжат держать оборону и перешли в контрнаступление в Киевской области.

В Генштабе ВСУ рассказали, что Россия вывела свои отдельные подразделения оккупантов со Слобожанского направления по причине потери более 50% личного состава. Противник блокирует города Харьков и Сумы.