Провал рашистов в Тростянце: комполка застрелился, командарма выгнали с должности

ВСУ разгромили Кантемировскую танковую дивизию РФ на Сумщине.
В оккупационной армии РФ устроили разборки после разгрома в Тростянце Сумской области и освобождения города защитниками Украины.
Как говорится в сообщении в Telegram Сухопутных войск, застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантермировской дивизии, а также был снят с должности командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.
"Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии. Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав Кантермировской дивизии, - отмечается в сообщении.
В ВСУ уточнили, командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. Отметим, что в состав 1-й танковой армии входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия".
В Сухопутных войсках не исключили, что бегство российской армии из Тростянца стало последней каплей, и дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками.
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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вошли в захваченный ранее российскими оккупантами Тростянец Сумской области.
Продолжается освобождение города от захватчиков. При этом украинские военные опубликовали фото из города. На кадрах видны остатки разбитой техники оккупантов, а также значительные повреждения в городе.
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