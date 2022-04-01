Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая - Данилов

Путин желает уничтожить Украину до 9 мая / УНИАН

Россия начала переформирование военнослужащих, чтобы и дальше наносить удары по территории нашей страны. Глава Кремля Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом.

"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране... Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

"Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось", - отметил Данилов.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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