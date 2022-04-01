УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая - Данилов

1 апреля 2022, 20:17

Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства, считает секретарь СНБО.

Данилов
Путин желает уничтожить Украину до 9 мая / УНИАН

Россия начала переформирование военнослужащих, чтобы и дальше наносить удары по территории нашей страны. Глава Кремля Владимир Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом.

"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране... Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

"Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось", - отметил Данилов.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Читайте также:

viber
СНБО война в Украине военная агрессия РФ Алексей Данилов
Реклама
Популярное
"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткиеПоздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом домеЧем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме "У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль"У россиян началась паника – такого они не ожидали": в МВД объяснили, почему орки покидают Чернобыль

Последние новости

20:38

"Это может быть на всей территории РФ": Данилов о взрывах в Белгороде

20:17

Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая - Данилов

19:58

Почему банки списывают задолженности по кредитам - разъяснение

19:46

В Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления - ГенштабВидео

19:42

Около 134 тысяч срочников и 100 тысяч резервов: эксперт оценил ситуацию с наступлением РФ на Донбасс

Реклама
19:36

Пескова прямо спросили, болен ли Путин раком

19:34

Буча свободна от оккупантов: ВСУ продолжают гнать нечисть подальше от КиеваВидео

19:34

Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украинемнение

19:29

Освобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленнымиВидео

19:26

Эрдоган заявил Путину, что переговоры "вселили надежду на мир"

19:12

Лукашенко с бредом о "превентивном ударе" попал на Україна має талант - Решетник и Притула едва сдержали слезыВидео

19:08

Путин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораВидео

18:39

Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

18:30

Приятный сюрприз во время войны: во Львовской области открыли новое газовое месторождениеВидео

18:27

Украина тотально национализирует имущество России и лиц, которые поддерживают в войне Москву

18:26

"Это никакая не уступка": военный эксперт объяснил сговорчивость России на переговорах в Турции

18:11

"Ракетные удары будут еще долго": эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов

18:08

Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территориимнение

18:01

Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели КремляВидео

18:00

Рада предварительно признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символикуВидео

Реклама
17:47

Посадили детей в грузовики: разведка рассказала о случаях использования орками детских живых щитов

17:36

Россияне активно присылают ценные данные украинской разведке - офицер ГУРВидео

17:32

Оккупанты хотели 9 мая проводить в Украине "парад победы", но резко передумалиВидео

17:14

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИВидео

17:05

Поток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФВидео

16:55

Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине

16:55

Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

16:43

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФВидео

16:43

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:38

Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лесмнение

16:28

В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмВидео

16:26

"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантовВидео

16:14

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под КиевомВидео

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

15:52

Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украинемнение

15:42

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучатьВидео

15:34

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

15:13

Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

Реклама
15:10

В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печеньеВидео

14:52

Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – ЭрдоганВидео

14:33

Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехникиВидео

14:32

"Пытались убежать от войны": Житомирская трасса усеяна трупами расстрелянных украинцевВидео

14:04

Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах Россиимнение

13:56

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в УкраинеВидео

13:51

Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главнаяВидео

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять