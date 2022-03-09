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ПВО вместо польских МиГ-29: в Пентагоне раскрыли план помощи Украине

9 марта 2022, 23:29

США не поддерживают идею передачи Украине польских истребителей МиГ-29.

Украина, США
/ Фото Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил своему польскому коллеге Мариушу Блащаку, что США не поддерживают идею передачи Украине польских МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции, заявил в среду представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Глава Пентагона заявил, что на данном этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Кирби отметил, что Пентагон пришел к выводу, что передача самолетов МиГ-29 Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же - может привести к эскалации с Россией. Он добавил, что поставка Киеву других вооружений, по мнению Вашингтона, гораздо более эффективна, чем передача истребителей.

Представитель Пентагона подчеркнул, что каждая страна имеет право сама решать, какие вооружения передавать Украине. "Однако мы не хотим, чтобы эти самолеты были под нашим контролем", - добавил Кирби, комментируя идею, согласно которой США должны были взять на себя доставку польских самолетов в Украину.

Вместе с тем в Пентагоне не исключили, что альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать предоставление систем ПВО.

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В США считают, что самолеты от Варшавы значительно не изменят эффективность действий Воздушных сил Украины. В Пентагоне убеждены, что в нынешних условиях Россия может воспринять передачу самолетов Украине как шаг в направлении эскалации ситуации.

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Как сообщал Главред, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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ПВО МиГ-29 война России и Украины
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