Ракеты РФ били по макетам: в ОП рассказали, как оккупантов затаскивают в "огневые мешки"

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Героическая оборона Украины ВСУ вместе с территориальной обороной от российских оккупантов является закономерностью, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как пишет он в Facebook, результаты сдерживания агрессии РФ являются результатом планов, просчитанных и продуманных военным руководством ВСУ.

"Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты? И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии", - пишет советник главы ОП.

Он уверен в том, что успехи ВСУ являются закономерностью, специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи: "Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная".

"Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним", - добавил Арестович.

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Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.