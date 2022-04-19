Разборки на Запорожье: кадыровцы "покрошили" взбунтовавшихся рашистов

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В Запорожской области "кадыровцы" убили трех зачинщиков бунта среди российских военных, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник Иван Арефьев.

"По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском районе области начались бунты российских военнослужащих: солдаты РФ не хотят воевать из-за того, что им не выплачивают обещанных денег. Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - отметил он.

По словам Арефьева, поставки оружия для российской армии на территории Запорожской области не прекращаются.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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