"РФ проиграет": у Зеленского объяснили, почему Путина ждет провал в Украине

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, который заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что кремлевский диктатор "уверен, что побеждает в войне".

В своем Twitter он подчеркнул, что иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедиям.

"РФ проиграет", - пишет советник главы Офиса президента.

Он уверен в том, что проигрыш России будет как в военном, так и в экономическом и географическом смыслах.

"Страна-изгнанник с негативным профилем в учебниках истории. Такой будет "победа", - добавил Подоляк.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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