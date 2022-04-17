"РФ проиграет": у Зеленского объяснили, почему Путина ждет провал в Украине

Проигрыш РФ будет в военном, экономическом и географическом смыслах, уверен Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, который заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что кремлевский диктатор "уверен, что побеждает в войне".
В своем Twitter он подчеркнул, что иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедиям.
"РФ проиграет", - пишет советник главы Офиса президента.
Он уверен в том, что проигрыш России будет как в военном, так и в экономическом и географическом смыслах.
"Страна-изгнанник с негативным профилем в учебниках истории. Такой будет "победа", - добавил Подоляк.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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