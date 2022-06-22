Россияне массово сжигают тела своих военных после мощного удара ВСУ - разведка

Возле Новой Каховки россияне сжигают тела своих погибших военных / facebook.com/Mikokuk

В среду, 22 июня, украинские войска нанесли мощный удар по вражеским войскам в районе Новой Каховки на Херсонщине. Но вместо того, чтобы вывезти погибших для захоронения в РФ, захватчики решили сжечь тела своих сослуживцев, сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

"После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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