СБУ выяснила причину "отвода" российских войск: перехвачен новый разговор орков

СБУ выяснила причину отступления войск РФ / УНИАН

Российские оккупанты раскрыли причину своего "отвода войск". В частности, они боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты, пишет пресс-служба СБУ.

Один из оккупантов в телефонном разговоре со своей женой рассказал, что они ушли, потому что боялись контрнаступления ВСУ.

"Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра", - рассказывает захватчик.

Также жена растерянно спросила, а как же все российские новости о победное шествие "освободители".

"Все п*добольство". Потому что зачем тебе говорит правду, если ты переживать будешь", - ответил он.

В СБУ добавили, что учитывая то, что жен оккупантов больше интересует размер компенсации, которую они получат в случае ранения или гибели мужчин, такое развитие событий им только на руку.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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