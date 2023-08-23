Сколько "Ланцетов" РФ производит в месяц: эксперт опроверг главную "страшилку"

Россияне производят БПЛА, используя китайскую электронику.

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"Ланцет" - опасное оружие, но вместе с тем и медийное / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua

В России хорошо налажено производство дронов-камикадзе "Ланцет", но говорить о изготовлении тысячи единиц в месяц нельзя, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

Он, в частности, заметил, что россияне использовали все имеющиеся средства, чтобы в целях пропагандистских сюжетов снять так, чтобы малое количество "Ланцетов" считалось астрономическим.

"И речь не только о зеркалах - например, на стеллажи с готовым вооружением повесить по 1-2 образца, когда там должно умещаться значительно больше. Но при этом поставить больше стеллажей, по которым уже разбрасывать полуготовые изделия и сделать картинку. Главное, что там было продемонстрировано из того, что позволяет оценить реальную производственную мощность - это даже не количество людей в белых халатах, которых они туда нагнали", - высказался Катков.

Эксперт заметил, что производство вооружения - это в любом случае ручной труд, но россияне показали лишь два станка с числовым программным управлением, которые необходимы для изготовления всех металлических компонентов дрона.

При этом производство "Ланцетов" упирается в китайскую гражданскую электронику, что свидетельствует о мощном канале снабжения запчастей из КНР.

"Они не показали самого главного - количества автоклавов, необходимых для запекания фюзеляжей. То есть говорить о том, что их производят тысячи в месяц, объективно нельзя. Но и нельзя говорить, что это производство - полная показуха. То есть, это производство работает - возможно, там речь идет о десятках в месяц, возможно, ближе к сотни", - добавил Катков.

Он же заметил, что для Кремля БПЛА "Ланцет" стали уже медийным оружием.

"Дело в том, что для корректировки огня используется БПЛА, который ведет съемку, и именно "Ланцет" снимает и передает картинку в режиме онлайн. То есть, надо понимать, что не каждый из эпизодов, которые демонстрирует Минобороны РФ по "Ланцету" - это результат уничтожения техники. Это даже не результат поражения этой техники, и те же видео всплывают по несколько раз в месяц или сняты с разных ракурсов. Возможно, даже повторяются, и удары наносятся повторно по пораженной технике. То есть, здесь надо пропускать все через фильтр адекватности, однако держать в голове, что "Ланцеты" существуют. И пока они производятся, скорее всего, РФ будет пытаться масштабировать их производство", - отметил Катков.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Потери РФ в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 258 820 оккупантов, из них 480 за прошедшие сутки.

Кроме того, РФ чуть не потеряла очередную "птичку" в Черном море, когда пыталась ударить по боевым катерам ВСУ у Змеиного. Инцидент случился недалеко от "вышек Бойко".

В ходе боя российская ракета упала в море, а украинская - достигла цели и ударила в борт российской авиации. Оккупантам пришлось спешить к ближайшему аэродрому.

А вот российскому Ми-8 не так повезло. В результате спецоперации ГУР россияне приземлились в Харьковской области, почти весь состав экипажа ликвидирован.

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