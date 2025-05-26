Скоро может быть новый обстрел: сколько вражеских самолетов готовы к атаке

Россияне могут атаковать Украину крылатыми и баллистическими ракетами в ближайшие дни, пишут мониторинговые каналы.

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Скоро может быть новый ракетный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Что известно:

РФ в ближайшие дни может атаковать Украину ракетами в ближайшие дни

РФ разворачивает баллистические установки и собирает самолеты

В ближайшие дни россияне могут нанести ракетные удары по Украине. РФ уже готова к этому. На это указывают спутниковые снимки авиабазы "Оленья" Мурманской области РФ, пишет мониторинговый канал.

По данным канала, на авиабазе "Оленья" 26 мая находились 11 Ту-95мс, 40 Ту-22м3 и 5 Ан-12. На аэродроме "Энгельс" находится 2 Ту-95 и 3 Ту-160. Там также отмечаются рейсы Ил-76МД.

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"Но такое количество Ту-95мс на аэродроме наблюдается впервые за долгое время. Поэтому будем следить. Дополнительно после вчерашней перезарядки ракетоносителей и стратегических бомбардировщиков их применение не отмечалось, применены были только 3х Ту-95мс с авиабазы "Энгельс-2", которые вероятно ночью и снарядились", - пишет мониторинговый канал.

Кроме этого на дальнем востоке на аэродроме "Белая" размещены 5 Ту-160, а на аэродроме "Украинка" - 37 Ту-95мс. В то же время отмечается, что они не участвуют в ракетных атаках.

К тому же мониторинги предупреждают о вероятности ударов баллистическими ракетами в ближайшие дни. В Брянской и Воронежской области отмечается развертывание оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

"Возможными целями могут быть Киев, северные области Украины. Информация на стадии проверки", - говорится в сообщении.

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Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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