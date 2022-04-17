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У Зеленского предупредили о тяжелых боях и назвали направление главного удара РФ

17 апреля 2022, 16:26

Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов, говорит Алексей Арестович.

война, российская техника
/ Фото Reuters

Вскоре на востоке Украины ожидаются тяжелые бои – российские оккупационные силы будут стремиться окружить группировку ВСУ.

Как спрогнозировал в эфире Канала 24 советник главы Офиса президента Алексей Арестович, стянутых российских войск не хватит для окружения.

Вместе с тем он поделился информацией о том, том, что украинские силы уже начали движение в этом районе.

"Это будут трудные бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что самая большая опасность ждет мирных жителей Харькова, Краматорска и Славянска.

"Большая кампания - всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", - добавил он.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Алексей Арестович война России и Украины
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