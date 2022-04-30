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"Уложили много пацанов": разведка перехватила очередной разговор оккупанта

30 апреля 2022, 20:28

Руслан из "ДНР" подтвердил срыв планов по быстрому возвращению домой. Теперь ориентировочная дата окончания службы для него – конец августа-начало сентября.

Россияне
Разведка перехватила разговор оккупанта / facebook.com/Mikokuk

Разведка Минобороны перехватила разговор оккупанта, который разговаривал с родными из России, говорится в посте ГУР в Facebook.

Из обнародованного аудио оккупанты в очередной раз подтвердили статус мародеров. Кроме того, мобилизованный с территории "ДНР" Руслан раскрыл жене ближайшие военные планы РФ.

В настоящее время его подразделение находится рядом с Зеленодольском Днепропетровской области. Вскоре там состоится новое наступление оккупантов.

"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – заявил захватчик.

Также Руслан из "ДНР" подтвердил срыв планов по быстрому возвращению домой. Теперь ориентировочная дата окончания службы для него – конец августа-начало сентября. Зато "утешение" он нашел в мародерстве.

"Сегодня одну штуку интересную промутили. Сп… (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, больших", – рассказал оккупант.

Отдельно он упомянул о боевых потерях оккупационных войск. По словам воина из "ДНР", "уложили много пацанов". Правда, и смерти, и увечья к изменению мировоззрения не привели. Ни сам Руслан, ни его жена войну и массовые убийства причиной проблем не считают.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия меняет тактику и пытается устранить то, что сдерживает ее прогресс в наступлении на Украину. Обессиленные российские подразделения, которые безуспешно пытались осуществлять наступление на северо-востоке Украины, были вынуждены объединить и передислоцировать.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак отмечал, что у России уже нет шансов выиграть войну против Украины. Но проигрыш может затянуться на годы.

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