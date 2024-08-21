'"Устроят темную": Москве грозит масштабный блэкаут - The Moscow Times

Совсем скоро столица России может столкнуться с острым дефицитом электричества и, как результат, блэкаутом.

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Блэкаут ожидает, вероятно, Москву / коллаж: Главред, фото: pexels

Инфраструктура не только маленьких городов России, но и ее столицы, сильно изношена, а восстановление и строительство новых мощностей затруднены из-за санкций.

Такой информацией со ссылкой на отчет единого российского диспетчера энергосистемы "Системный оператор" поделилось издание The Moscow Times.

В ближайшие 18 лет энергетику Москвы ждет не самый лучший сценарий.

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Прогноз экспертов предполагает, что уже к 2030 году дефицит электричества в Москве составит 1,6 ГВт, а к 2042 году он увеличится почти втрое - до 4,2 ГВт. То есть придется прибегать к веерным отключениям света.

Что такое блэкаут Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, что обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в речевой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Кроме этого, ситуацию в энергосистеме России осложняют западные санкции. Из-за того, что РФ отрезана от западных технологий, ремонт иностранного оборудования и строительство новых мощностей на данный момент или сильно затруднены или в отдельных случаях вообще невозможны.

Однако худшее, что произошло с Россией, это проблема с газовыми турбинами для теплоэлектростанций.

General Electric (GE) и Siemens отказываются их обслуживать в России, но на это оборудование приходится примерно 9% всей мощности электрической системы страны.

Для того, чтобы избежать энергоколлапса, у России есть единственный выход - срочное строительство газовой станции общей мощностью не менее 1ГВт.

Параллельно нужно протянуть к столице две новые линии электропередач, каждая по 1,5 ГВт от Курской и Нововоронежской атомных станций. Стоимость этих проектов может превысить 350 млрд. рублей.

Отключение света в Украине - что известно

В "Укрэнерго" дали ответ, будут ли выключать свет украинцам 22 августа. Отмечается, что после трех дней ограничений электроэнергии в Украине, применение графиков отключений не прогнозируется.

Кстати, министра энергетики экстренно вызвали из-за коррупционных схем в Раду. Поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из его структуры.

К сожалению, по прогнозам ДТЭК, в середине октября графики отключений могут вернуться из-за повышенного потребления в отопительный сезон.

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