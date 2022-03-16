В МИД Украины отреагировали на вражеский обстрел драмтеатра в Мариуполе

МИД об авиаударе на театр в Мариуполе

Сегодня, 16 марта, российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.

Атака гражданских является очередным военным преступлением путинского режима, которое было осуществлено во время зачитывания приказа Международного суда ООН касаемо требования к России немедленно покинуть территорию Украины и прекратить все боевые действия.

МИД также призывает международное сообщество усилить санкции против России, чтобы страна-террорист остановила свои зверства в Украине.

"Призываем международное сообщество усилить санкционный давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать предоставлять нашему государству поддержку для защиты украинского народа",- добавляет МИД.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.