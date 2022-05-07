В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

В России заявили об обстрелах Западной Украины 8 мая / nationalinterest.org

В России "анонсировали" 8 мая обстрелы "Точкой-У" по скоплениях людей во Львовской и Волынской областях. Враги планируют потом обвинить в этом украинские власти.

"8 мая в ходе Дня памяти и примирения в западных районах страны, который отмечается в Украине, "киевский режим" планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах", - пишет Межведомственный координационный штаб РФ.

Пресс-служба отмечает, что якобы наши защитники нанесут удары "Точкой-У" по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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