Война в Украине может затянуться на 1,5 года: Джонсон дал пугающий прогноз

Борис Джонсон / Фото Reuters

Полномасштабная война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Британский премьер прокомментировал прогнозы о том, что бомбардировки украинских городов российскими войсками могут продолжаться до конца 2023 года, сообщает BBC.

Джонсон сказал, что это "реалистическая вероятность". По его мнению, из-за катастрофического провала российская верхушка во главе с президентом РФ Владимиром Путиным не может отступить. Более того, российская армия имеет количественное преимущество.

Поэтому, по мнению Джонсона, россияне продолжат свою "ужасную тактику уничтожения артиллерией" украинцев. Несмотря на это, британский премьер убежден, что россияне не смогут преодолеть дух свободы украинцев, каким бы не было соотношения военных средств у сторон.

"У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать использовать свой ужасающий, жестокий подход — используя артиллерию, перемалывать украинцев. И он очень близок к захвату сухопутного моста в Мариуполе", - сказал премьер.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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