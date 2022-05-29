Возможен ли внезапный штурм Николаева: в ОВА дали четкий ответ

Виталий Ким высказался о внезапном захвате Николаева / Facebook

Внезапный штурм Николаев и порыв войск оккупантов в Николаев невозможен - рашисты к этому шагу не готовы - ни в моральном, ни в техническом планах, заявил Николаевской ОВА Виталий Ким в Рандеву с Яниной Соколовой.

"Мы видим их насквозь - через весь Херсон. То, что сейчас едет там - колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, ​​а то, что они выкопали где-то из складов", - поделился Ким.

По его мнению, если же взятие Николаева станет принципиальным вопросом, то это займет у оккупантов много времени - не менее 1-2 месяцев. Так, по словам главы региона, чтобы продвинуться, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к городу, занять окрестности. Эту подготовку невозможно будет провести без того, чтобы ее не заметили украинские военные.

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"Мы будем это видеть. Не будет так, что мы проснулись утром, а у нас танк в Николаеве. Это невозможно", - убеждает Ким.

Как сообщал Главред, рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным погибли 10 человек. Еще около 35 человек получили ранения.

Как рассказал глава теробороны Днепра Геннадий Корбан, вражеская ракета ударила по полигону Национальной гвардии под Днепром.

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