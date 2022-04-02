"Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназ

Российское командование ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ.
В Черниговской области Вооруженные силы Украины разгромили российские войска у села Велика Дорога.
В результате более 30 единиц боевой техники уничтожены и захвачены, рассказал военкор Юрий Бутусов в Facebook.
"После серии сокрушительных ударов ЗСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провёл эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", - сообщил он.
По его данным, российское командование ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты.
"Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники", - добавил Бутусов.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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