"Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназ

/ Facebook/butusov.yuriy

В Черниговской области Вооруженные силы Украины разгромили российские войска у села Велика Дорога.

В результате более 30 единиц боевой техники уничтожены и захвачены, рассказал военкор Юрий Бутусов в Facebook.

"После серии сокрушительных ударов ЗСУ по группировке ВС РФ, которая пыталась удержать плацдарм восточнее Киева, российские войска дрогнули и побежали. В районе Лосиновки и Великой Дороги наш спецназ провёл эффективную работу и зачистку, и прислал фотографии первых результатов боевой работы, которые впечатляют", - сообщил он.

По его данным, российское командование ввело в бой на этом направлении подразделения Сил специальных операций ВС РФ, которые также были разбиты.

"Отход прикрыть не удалось, нашим спецназом были взяты пленные российские ССОшники", - добавил Бутусов.

Читайте такжеСгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантов

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: