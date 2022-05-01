Враг готовит наступление на Днепропетровскую область - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о планах России / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стягивают войска на юг страны. По его словам, готовится наступление на Днепропетровскую область.

"Подтягивают свои войска на юг, чтобы пытаться атаковать наши города и общины в Днепропетровской области", - сказал Зеленский в сегодняшнем обращении.

Зеленский признался, что не понимает мотивов военно-политического руководства РФ. Военные преступления оккупантов в Украине, по его мнению, лишь усилят внешнее давление на Россию.

"Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенная жизнь людей и украденное имущество? Это России ничего не даст, только будет увеличивать ее токсичность и количество стран в мире, которые будут работать на изоляцию России", – заявил президент.

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Наступление России в районе Изюма

Ранее Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщал, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов приехал в пункт управления войсками РФ вблизи Изюма в Харьковской области, чтобы лично руководить наступлением. Такой поворот может свидетельствовать о кризисе в российской армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 30 апреля сделал заявление о том, что на Изюмском направлении наступление "очень сильно" замедлилось. Около четырех суток новые войска РФ не заходят на территории Украины с России. По его словам, обратно отправляется "огромное число" подбитой российской техники, раненые и убитые. Убитых очень много.

По его словам, в Изюме был нанесен удар по российскому штабу ВДВ. Противник понес потери.

"Потому что только за трое последних суток, сейчас уже есть подтвержденные результаты ударов, удар по Первомайскому, Харьковская область, два удара по Изюму — штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой армии. Даже по нижней границе – 100 трупов в одном месте, 200 в другом и не меньше 100 в третьем. В верхней границе называют и по 200-300. Надо понимать, что это старшие офицеры среди них", - подчеркнул Алексей Арестович.

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