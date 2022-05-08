ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые бои

ВСУ отступили из Попасной - ОВА / скрин видео

Украинские бойцы ВСУ были вынуждены отступить из города Попасная в Луганской области. В результате боевых действий и разрушений, города практически не осталось, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Попасная уже фактически не в наших руках. Наши войска отошли и заняли рубежи западнее. В Попасной уже нечего брать. Города практически не осталось", - заявил Арестович.

"Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее", – сказал глава ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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Генштаб ВСУ пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России – ее занятие. Однако накануне ряд российских СМИ опубликовали фото и видео из центра города с утверждениями, что он под контролем российских военных и боевиков "ЛНР". При этом на окраинах, как утверждается, продолжаются бои.

После взятия Попасной в Луганской области под контролем Украины остаются два крупных города – Северодонецк и Лисичанск. Ожидается усиление натиска на эти города. По словам Гайдая, 8 мая после российских авиаударов в них пропало электроснабжение.

Ранее сообщалось, что защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Напомним, ВСУ отошли от города Попасная в Луганской области и закрепились на лучших позициях. Город обстреливался два месяца – он практически разрушен, удерживать оборону там трудно. Самая сложная ситуация с Северодонецком и Водовкой, за них постоянно идут бои.

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