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За Уралом организовались силы сопротивления: приведут ли они к развалу РФ

Даяна Швец
14 сентября 2024, 03:00
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Ранее на Омском НПЗ была повреждена установка первичной переработки нефти, а теперь произошел пожар на важном заводе по производству военной техники.
Армия РФ, развал РФ, Путин
Пожар на заводе Омсктрансмаш вскрыл проблему РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com, Фото: Associated Press

В четверг, 12 сентября, в российском Омске, на подсанкционном военном заводе Омсктрансмаш, где производят бронетехнику и огнеметы для армии страны-агрессора, вспыхнул масштабный пожар.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что это является результатом работы групп внутреннего сопротивления. Свое мнение он высказал 24 Каналу.

Эксперт напоминает, что Омск расположен более чем в 2 300 километрах от Украины и пока у нас нет средств поражения на такие расстояния.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Ранее на Омском НПЗ была повреждена установка первичной переработки нефти, а теперь произошел пожар на одном из важных заводов по производству военной техники", - напоминает Свитан.

Полковник запаса ВСУ подытоживает, что там уже организовались серьезные силы сопротивления и борьбы за независимость некоторых регионов России.

"Особенно, когда такого рода действия начинаются за Уралом, - это работают внутренние силы, которые в конечном итоге приведут к развалу российской империи", - констатировал эксперт.

Что такое Омскктрансмаш?

Омский завод транспортного машиностроения - российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основанная в 1896 году, является частью государственного предприятия Ростех.

Производит технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Из-за вторжения России в Украину завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.

Пожары и взрывы в РФ - последние новости

В четверг, 12 сентября в Омске горел завод по производству "Сонцепеков". Несмотря на якобы "локальное возгорание", городские специалисты начали измерения состояния воздуха.

В начале августа в Омске вспыхнул масштабный пожар на нефтезаводе. Тогда огонь охватил 300 квадратных метров предприятия. На месте работали силы российского МЧС.

До того в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте Роскосмоса. Завод является ключевым звеном в производстве микросхем. Кроме того, он обеспечивает российских разведчиков системами управления.

В июне 2024 года произошел пожар со взрывом на "оборонном" НИИ в Подмосковье. Россияне не смогли дождаться прибытия экстренных служб и даже начали выпрыгивать из окон. Заблокированные огнем работники, ожидая у окон появления экстренных служб, фактически сгорели заживо, что фиксировали очевидцы на свои камеры.

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