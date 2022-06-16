Запугивают и угрожают: рашисты хотят взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

Рашисты хотят взать под контроль ЗАЭС / facebook com rostinfocom

С 1 сентября нынешнего года рашисты хотят подчинить Запорожскую АЭС компании Росатом.

По информации Энергоатома, оккупанты продолжают запугивать работников ЗАЭС и угрожать жителям Энергодара.

15 июня один из представителей оккупационной власти с позывным "Волга" сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома", - отмечается в сообщении.

Однако в Энергоатоме утверждают, что это заявление не имеет никакого отношения к реальности. Оккупанты не будут контролировать работу ЗАЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

Отмечается, что Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Временный захват оккупантами станции никоим образом не означает ее передачу России.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты нагло ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС и жестоко расстреляли его из автоматического оружия. Мужчину с многочисленными ранениями госпитализировали, за его жизнь борются медики.

Рашисты 23 мая пытались убить сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Сейчас мужчина находится в больнице Энергодара с многочисленными пулевыми ранениями.

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