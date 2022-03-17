"Зашли с тыла": спецназ ВСУ разгромил скопление российских войск

Украинские спецназовцы нанесли поражение войскам российских оккупантов.
Силы специальных операций ВСУ показали результаты работы в тылу врага.
Украинские спецназовцы разгромили скопление войск российских оккупантов. Об этом идет речь в официальном Facebook ССО.
"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем", - отмечается в сообщении.
Также публикуются фото сгоревшей техники оккупантов, среди которой танки и топливозаправщики.
Кроме того, воины ССО Украины подобрались к врагу и захватили его радиолокационную станцию.
РЛС "Фара" предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям.
"Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев. Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, то они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.
Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.
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