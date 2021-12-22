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Диетолог пояснила, какой алкоголь и сколько стоит пить в новогодние праздники

22 декабря 2021, 07:36

Как полагает известный диетолог Оксана Скиталинская, алкогольные напитки лучше употреблять минимально и не столько пить, сколько пригубливать.

Оксана Скиталинская
Оксана Скиталинская / УНІАН

Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки в новогодние праздники и оставаться вполне бодрым и дееспособным.

"Всегда советую фокусироваться на очень легком алкоголе – виноградных винах, желательно сухих. Даже шампанское, в котором есть углекислый газ, способствует тому, что молекулы сахара или жира быстро будут попадать в кровь, поэтому и оно является не лучшим вариантом. Самый оптимальный вариант – красное или белое сухое вино. Потому что органические кислоты, которые содержатся в вине, помогают хорошо усваиваться белковой пище: рыбе и мясу. Они разрушают пептидные связи, и мясо тогда легко распадается на белки, аминокислоты и легче усваивается", - считает она.

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Вообще же, полагает Скиталинская, алкоголь лучше употреблять минимально и не столько пить, сколько пригубливать.

"Какую дозу считать безопасной, даже не буду называть и брать на себя такую ответственность. Потому что люди, услышав от врача определенные цифры, не слышат никаких предостережений и призывов избегать употребления алкоголя. Они слышат цифры и воспринимают их так: "Ага, врач-диетолог сказал, что можно". Поэтому я не буду называть этих цифр. Сфокусируйтесь на том, что алкоголь нужно не пить, а просто пригубить. Алкоголь – это не то средство, которое объединяет людей. Это не то средство, которое делает вас здоровее и счастливее. Возможно, немного алкоголя снимет стресс, напряжение и облегчит коммуникацию, но совсем немножечко", - подытожила она.

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Оксана Скиталинская Новый год 2022 спиртное
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