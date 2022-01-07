Можно ли пить алкоголь на Рождество: ответ священника

Можно ли употреблять алкоголь на Рождество / ua.depositphotos.com

Строгий пост накануне Рождества предусматривает отказ от алкогольных напитков. Только в определенные дни больших праздников разрешается выпить немного церковного вина. А вот на Рождество алкоголь не запрещен.

Можно ли пить спиртное на рождественском застолье, рассказал Благочинный церквей Мелитополя протоиерей Максим Смирнов в комментарии для РИА-Мелитополь.

Отец Максим отметил, что запрета на спиртное в церкви нет. Выпить немного алкоголя в Рождество не считается грехом, грех – быть пьяным. Поэтому особых норм и запретов в церкви нет.

Также священник напомнил, что в Писании сказано о том, как во время свадебного пира Иисус превратил по просьбе матери воду в вино. И это было первое чудо, которое он сотворил на земле.

А царь Давид еще за четыре тысячи лет до рождения Иисуса говорил, что вино веселит сердце человека.

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"Наши предки делали вино, медовуху, и это были некрепкие спиртные напитки, которыми было сложно напиться. А вот от крепких спиртных напитков люди быстро пьянеют, и после этого получается, как в песне Владимира Высоцкого: "Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей! Только помню, что стены с обоями…", - говорит отец Максим.

Он добавил, что человек создан по образу и подобию Бога, и когда после бурных возлияний он себя не контролирует, то теряет человеческий образ и хулит образ Бога.

Кроме того, по словам священника, пьянство вредно для здоровья и выступает серьезной помехой в жизни в целом.

При соблюдении меры, церковь благословляет вино. Оно помогает пищеварению и это важно после соблюдения поста, когда люди снова начинают употреблять мясо и другие тяжелые продукты.

Вино можно использовать любое – главное, чтобы употребление было умеренным и пошло действительно на пользу.

Также не стоит забывать о том, что 6 января ужин – постный, а вот уже 7 января можно позволить себе алкогольные напитки и многие блюда.

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