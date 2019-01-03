Скончался легендарный аниматор – создатель "Питера Пена", "Спящей красавицы" и "Золушки"

Ласк среди прочего рисовал мышей из "Золушки" (1950) / Скриншот из видеоролика

На 106-м году жизни не стало Джона Ласка – аниматора компании Disney, который участвовал в создании таких легендарны мультфильмов студии, как "Золушка", "Спящая красавица", "Белоснежка и семь гномов", "Питер Пен" и "Бэмби".

Он также рисовал персонажей в "Пиноккио" и "Фантазии".

Аниматор скончался 30 декабря в доме престарелых в Калифорнии, пишет The Hollywood Reporter.

После того, как аниматор покинул Disney, он сотрудничал с другими организациями. На его счету также "Смурфики" и "Семейка Адамс".

Напомним, советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер 30 октября 2018 года, на 88-м году жизни. Черкасский снял известные мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".