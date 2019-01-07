"Нет справедливости": задержанный за убийство двух студенток в Харькове оставил записку

Подозреваемый в убийстве двух соотечественниц в Харькове 21-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан, задержанный в Стамбуле на могиле отца, оставил записку.

В записке подозреваемого в убийстве говорится: "В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание".

Как рассказал изданию gx.net.ua один из турецких студентов, из текста записки следует, что подозреваемый считает себя уже наказанным — смерть забрала его отца, и что в тексте нет сожаления о содеянном.

При этом соотечественник задержанного предполагает, что в тюрьме парень долго не пробудет — людей, которые лишают жизни детей или девушек, убивают сокамерники.

Издание отмечает, что подозреваемый являлся бывшим молодым человеком одной из погибших. Он прилетел в Харьков, чтобы с ней встретить Новый год. А теперь родные 20-летний студенток — Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей — готовятся к похоронам, они были единственными детьми в своих семьях.

При этом задержанный уже признался турецкими полицейским в том, что давно готовился к убийству двух девушек.

"Однако в этой истории понятно не все — на записях видеокамер из Харьковского аэропорта (предположительно) парень поднимается на эскалаторе в зону контроля, при этом машет рукой и посылает воздушные поцелуи кому-то, стоящему внизу. Кто этот человек — пока остается загадкой", — сказано в сообщении.

Напомним, подозреваемого в убийстве турецких студенток задержали на кладбище в Стамбуле, он был вооружен.