В Польше рассказали о тяжелом состоянии раненого ножом мэра Гданська

В полиции сообщили, что нападавший уже ранее привлекался к уголовной ответственности.
Мэр Гданська, на которого напали с ножом во время благотворительного концерта, находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Gazeta.pl, нападение совершил 27-летний поляк, который ранее привлекался к ответственности за грабежи.
Представитель городской полиции Карина Каминска заявила, что злоумышленник имел удостоверение сотрудника СМИ, которое позволило ему попасть на сцену. Правоохранители опрашивают свидетелей и ведут расследование.
"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", - сообщил представитель Университетского клинического центра Гданьска.
Президент Польши Анджей Дуда в Twitter сообщил, что врачам удалось восстановить работу сердца градоначальника.
"Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича", - написал глава государства.
По словам Дуды, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое. Он призвал мысленно поддержать мэра и помолиться о его выздоровлении.
Как ранее сообщалось, руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса взяла под опеку годовалую девочку Софию, дочь погибшего накануне в ДТП украинского журналиста Романа Кисиля.