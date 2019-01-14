В Польше рассказали о тяжелом состоянии раненого ножом мэра Гданська

Адамович находится в больнице в тяжелом состоянии / Фото: Fakt

Мэр Гданська, на которого напали с ножом во время благотворительного концерта, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Gazeta.pl, нападение совершил 27-летний поляк, который ранее привлекался к ответственности за грабежи.

Представитель городской полиции Карина Каминска заявила, что злоумышленник имел удостоверение сотрудника СМИ, которое позволило ему попасть на сцену. Правоохранители опрашивают свидетелей и ведут расследование.

"Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале", - сообщил представитель Университетского клинического центра Гданьска.

Президент Польши Анджей Дуда в Twitter сообщил, что врачам удалось восстановить работу сердца градоначальника.

"Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича", - написал глава государства.

По словам Дуды, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое. Он призвал мысленно поддержать мэра и помолиться о его выздоровлении.

/ Фото: Twitter/Andrzej Duda

Как ранее сообщалось, руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса взяла под опеку годовалую девочку Софию, дочь погибшего накануне в ДТП украинского журналиста Романа Кисиля.