"Американский кошмар": эксперт рассказал, как Кремль пытается напугать США

Власти РФ пытаются напугать США союзом своей страны с Китаем, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что Кремль через свой "карманный журнал" National Interest пытается напугать США союзом между Российской Федерацией и Китаем, называя его "американским кошмаром".

На самом деле бояться нужно не американцам, а россиянам, поскольку, разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем, а никакого равноправного союза между этими странами быть не может, написал эксперт в Facebook.

По его мнению, возможно только постепенное поглощение РФ — слишком неравны силы "союзников", Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок.

Читайте такжеНазваны две версии агитпропа Путина войны РФ против Украины: для "тупых и умных""Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке, когда американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории", — отметил аналитик.

"Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке", — добавил он.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил, что Китай ставит своим гражданам задачу создавать семьи с женщинами-славянами из российского региона — Сибири, китайские власти продолжают экспансию — как экономическую и социальную, так и военную.