Генерал раскрыл, как Китай пытается "подмять под себя" Россию

Китай пытается "подмять под себя" Россию с помощью создания в РФ смешанных семей, сообщил генерал / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко сообщил, что власти Китая ставят своим гражданам задачу создавать семьи с женщинами-славянами из российского региона — Сибири.

Китайские власти продолжают экспансию — как экономическую и социальную, так и военную, рассказал аналитик "Обозревателю".

"…Ранее социальный подход Китая был — не более одного ребенка в семье. Сейчас перешли к двум детей на семью. Но если китайцы заходят на территорию РФ, то Пекин ставит таким своим гражданам задачи: создавать смешанные семьи со славянами, с женщинами из этой части РФ", — отметил собеседник.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждал, что в России на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири лидер Китая Си Цзиньпин — более влиятельная фигура, чем президент РФ Владимир Путин.