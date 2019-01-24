ФБР пожаловалось, что у них нет денег на наркотики / forumdaily.com

Из-за "шатдауна" – когда часть федеральных органов в Штатах прекратили работу – пострадало Федеральное бюро расследований (ФБР).

Из-за нехватки финансирования у федералов просто нет денег на оплату информаторов, переводчиков, а также закупку наркотиков, чем они занимаются во время спецопераций под прикрытием, пишет DW. В ряде отделов Бюро не хватает средств даже на бумагу для печати.

При этом из 13 тысяч агентов ФБР большая часть продолжает работать, хотя из-за "шатдауна" они не получают зарплату уже пятую неделю.

Как сообщал ранее политический эксперт Андрей Головачев, в США начинается хаос. Работа правительства США заблокирована. Из-за режима так называемого "шатдауна", когда финансирование федеральных служащих заморожено, не работают многие правительственные учреждения. Нарастает глухое недовольство общества, но выхода пока не видно.