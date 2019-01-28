В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

28 января 2019, 04:03

93 рулона в год на среднестатистическую немецкую семью наносят удар по экологии.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung призвало жителей Германии отказаться от использования туалетной бумаги, так ее производство вредит окружающей среде.

По оценкам института исследования рынка, среднестатистическая семья в Германии использует за год 93 рулона туалетной бумаги. 

Колумнист SZ Лара Тиде отметила, что опасность для экологии состоит в том, что более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры, а из специально вырубленных деревьев, так как "вторичная" бумага не такая мягкая.

Тиде также призвала задуматься об альтернативных способах личной гигиены, например, использовать биде.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко подарил российской журналистке туалетную бумагу с изображением президента РФ Путина.

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Германия туалетная бумага
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