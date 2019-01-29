"Путин хочет быть собирателем земель русских – но выходит скромненько ": эксперт пояснил, почему РФ подавится Беларусью

29 января 2019, 05:37

По его словам, батька, "который всеми своими конечностями держится за власть", прекрасно понимает существующую угрозу.

россия, беларусь
Почему Путин подавится Беларусью

Военная операция на белорусском направлении в данном случае исключена: это будет сильнейший удар по позициям президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии Главреду.

"Формально это возможно: новое государство, новый президент, новая конституция и так далее. Но Путин не делает того, чего от него ждут", – отметил он.

По его словам, батька, "который всеми своими конечностями держится за власть", прекрасно понимает существующую угрозу и тоже готовится. Он чистит свои силовые структуры, начал широко улыбаться Западу, избавился от имиджа "последнего диктатора Европы", передав его Путину.

Читайте такжеСъест или не съест: кому выгодны страшилки о поглощении Путиным Беларуси"Путин хочет остаться в истории как собиратель земель русских. Но пока у него получается очень скромненько. Он присоединил к России Крым, но потерял Украину. И он потерял Украину надолго. Раньше он мог как-то договариваться с Януковичем. Более того, он подготовил, как ему казалось, беспроигрышную ситуацию с втягиванием Украины в Таможенный союз, Януковичу уже и денег подвезли, а еще 17 миллиардов долларов было подготовлено на этот проект. Но – не получилось. И это поражение. И сам Путин это прекрасно понимает, и его силовики это прекрасно понимают", – пояснил Орешкин.

Такое поражение даже крымской эпопеей прикрыть тяжело, отметил эксперт.

"Лукашенко всерьез боится сценария поглощения, так что если начнутся силовые движения со стороны Москвы, он немедленно побежит к Западу. И Запад будет вынужден ему помочь, потому что ему совершенно неинтересно иметь под Минском ракетные комплексы. Поэтому Путин не рискнет на серьезную военную операцию", – резюмировал политолог.

Напомним, Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены на пребывание с Россией. Президент Беларуси еще раз повторил вариацию на классический стереотип по поводу "трех братских народов".

Как сообщалось, Лукашенко "съехал с темы" объединения Беларуси и России. Александр Лукашенко также подчеркнул, что обе страны могут развиваться исключительно в формате равноправия.

При этом отмечалось, что следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Также астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко. После всего, что натворил Путин, возрождение в каком бы то ни было виде СНГ будет невозможным, считает астролог.

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Россия Беларусь объединение интеграция Дмитрий Орешкин
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