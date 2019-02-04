У самого молодого пленного моряка Эйдера подтвердился опасный диагноз

Юный моряк заразился гепатитом / Фото: Facebook/Андрей Эйдер

Удерживаемый в российской тюрьме пленный украинский моряк Андрей Эйдер заразился гепатитом.

Российский адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook со ссылкой на защитницу Эйдера Александру Маркову, что опасный диагноз моряка подтвердили медики.

По словам защитника, Андрей показал эпикриз, который ему выдали при выбытии из СИЗО "Матросская тишина".

"Далее просто цитата: "Anti-HCV — положительный от 20.11.2018, HBsAg — положительный от 20.11.2018", - сообщила Маркова.

По словам адвоката, моряку недавно сообщили о сложном диагнозе. Она подчеркнула, что на закрытом судебном заседании следователи предоставляли справку о состоянии здоровья украинского моряка, в которой ничего не упоминалось о гепатите В.

"В период пребывания в "Матросской тишине" Андрею никто даже не сообщал о возможном заболевании. Мой подзащитный абсолютно не был проинформирован в данном направлении", - подытожила Маркова.

/ Фото: Facebook/Александра Маркова

Напомним, ранее сообщалось, что украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом В.