Мадуро поросил помощи у Папы Римского

Николас Мадуро / ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил Папе Римскому Франциску письмо с просьбой помочь с разрешением кризиса в стране.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24.

"Я истинный христианин, и папа Франциск это знает. Я отправил ему письмо и попросил приложить все усилия, чтобы помочь нам в процессе укрепления и расширения диалога. Мы надеемся получить положительный ответ", - сказал он.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев пока не готов признавать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но считает его лидером оппозиции.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.