Папа Децла прокомментировал результаты экспертизы его тела на наркотики

6 февраля 2019, 07:45

По мнению Александра Толмацкого, СМИ совершенно зря разгоняют ажиотаж вокруг следствия по поводу смерти его сына.

Папа Децла
Александр Толмацкий / Hotspur

Просочившиеся в СМИ результаты наркологической экспертизы, проведенной по факту смерти рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, − недостоверны.

Такое сообщение опубликовал портал РБК со ссылкой на отца музыканта Александр Толмацкий. По его словам, результаты будут готовы не ранее, чем через две недели, поэтому "все, что пишут сейчас — полная ерунда".

Толмацкий также добавил, что экспертизу по факту смерти проводят следователи из Ижевска. Позднее факт того, что у следствия сейчас отсутствуют заключения экспертизы, подтвердила также старший помощник руководителя СУ Следкома РФ по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Напомним, Кирилл "Децл" Толмацкий скончался в воскресенье, 3 февраля, после своего концерта в городе Ижевска (Удмуртия).

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