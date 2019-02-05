Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики

Тело умершего рэпера уже передали родственникам для доставки в Москву.
В крови российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер в 35 лет 3 февраля, не было обнаружено наркотических веществ.
Об этом "ТАСС" сообщил источник в правоохранительных органах Удмуртии.
"Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено", - сказал инсайдер.
Отметим, что церемония прощания состоится 6 февраля в 11:00, в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище.
Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.
Ранее в Сети напомнили о планах Децла инсценировать свою смерть в 35 лет. Позднее стала известна предварительная причина смерти рэпера.