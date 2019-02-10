"Свежий стиль": политолог потроллил "новый вариант" Путина

Политолог высмеял новые фото Владимира Путина / Reuters

Украинский политолог Алексей Голобуцкий потроллил новые фотографии президента Российской Федерации Владимира Путина, на которых российский лидер запечатлен во время встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Свежие снимки главы РФ в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов, а эксперт в Facebook написал, что на них "новый вариант" Путина.

"…к президенту Кыргызстана отправили новый вариант Путина, с новым стилем, новой накачкой физиономии силиконом!" — поделился мнением аналитик.

Политолог высмеял новые фото Владимира Путина / Скриншот с twitter.com/dimsmirnov175

Ранее Алексей Голобуцкий высмеял Владимира Путина из-за фотографии, на которой глава РФ выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста российского президента умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового французского лидера.