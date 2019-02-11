Польша "похоронила" планы России насчет моря

11 февраля 2019, 07:20

В ВМС Польши появился дивизион береговой обороны, оснащенный противокорабельными ракетами NSM.

ВМС Польши / radiopolsha.pl

Польша "похоронила" планы России по удержанию морских транспортных путей в Балтийском море.

Такое мнение высказал польский военный эксперт Максимилиан Дура, передает портал Defence24.

Об этом, по его мнению, свидетельствует появление в ВМС Польши дивизиона береговой обороны, оснащенного противокорабельными ракетами NSM.

"Ракеты NSM дальностью 220 километров позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или от нее по Балтийскому морю", - пояснил Дура.

Эксперт также отметил, что возможное появление у ВМС Польши новых фрегатов, может оказаться на руку России, так как они вряд ли смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря.

NSM (Naval Strike Missile) - противокорабельная ракета, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и принятая на вооружение в 2007 году. Может применяться по наземным целям, также имеется авиационный вариант ракеты. Польша в 2013 году закупила 12 пусковых установок и 48 ракет, в декабре 2014 года Варшава заказала вторую партию пусковых установок и ракет.

Ранее сообщалось, что Украина построит два новых боевых катера для Военно-морских сил страны. - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (МБАК "Гюрза-М") и десантно-штурмовом катере проекта 58503 (БДШК "Кентавр-ЛК").

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Россия Польша Балтийское море
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