Адвокат рассказал, как россияне склоняют к сотрудничеству пленных украинских моряков

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

Защитники украинских моряков, плененных в Керченском проливе 24 ноября минувшего года, утверждают, что российские власти и спецслужбы продолжают оказывать на их подопечных давление.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Николай Полозов.

"Военнопленного моряка Андрея Опрыско несколько дней назад вызывали в следственный кабинет СИЗО, где некий человек (предположительно оперативный сотрудник ФСБ) в отсутствие адвоката начал задавать ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела", – написал он.

Читайте также"У нас российских убийц и террористов хватает": адвокат объяснил, как освободить пленных моряковПо словам Полозова, Опрыско предложили дать показания на других военнопленных, однако украинский военный моряк категорически отказался.

"Это не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами", – написал Полозов.

Кроме того, по словам адвоката, психологическое давление на украинских военнопленных осуществляют сотрудники ФСБ – в том числе и посредством "внутрикамерной разработки" − когда "утка"-сокамерник военнопленного заведомо работает на спецслужбу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФСБ шантажирует родных плененных в Керченском проливе украинских моряков. Позднее в российском СИЗО пленный Терещенко шокировал всех выбритым трезубцем.



