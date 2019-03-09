В Германии не исключают досрочную отставку Меркель

Габриэль предсказывает скорую отставку Меркель / Reuters

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль проанонсировал вероятное досрочное сложение полномочий действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В интервью газете Augsburger Allgemeine экс-чиновник заявил, что причиной ухода канцлерин может стать нарастающее недовольство ее политикой.

По словам Габриэля, немецкие избиратели хотели бы, чтобы пост Меркель занимал политик с более яркими лидерскими качествами.

Дипломат добавил, что у Меркель имеются и позитивные качества. Например, она умеет с юмором относится ко многим проблемам и оплошностям подчиненных.

Экс-глава МИД высказал предположение, что преемницей Меркель станет глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Напомним, Меркель отказала Вашингтону в совместном проведении маневров у берегов аннексированного Крыма.