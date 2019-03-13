Вашингтон создал ведомство для борьбы с финансовыми преступлениями России

Минфин США проверит российские офшоры / Фото: Reuters

В США создали специальное ведомство для противодействия финансовым преступлениям, совершенным гражданами России.

Новое подразделение подчиняется Министерству финансов США, о чем сообщается на официальном сайте.

Отмечается, что всего в данное управление Минфина по борьбе с терроризмом и по финансовой разведке войдет шесть различных ведомств. Остальные будут отвечать за Северную Корею, Иран, Исламское государство, виртуальные валюты, за коррупцию и защиту прав человека.

"Эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей", — приводятся слова замминистра финансов по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер.

По словам американского чиновника, Вашингтон намерен взаимодействовать с властями Кипра и других офшорных юрисдикций. США планируют глобально бороться с незаконным перемещением денежных средств и особое внимание уделить России.

Как известно, ранее в США не было ведомств, которые бы отвечали за определенные направления и страны, поэтому, например, санкции против Москвы разрабатывались отдельными конгрессменами.

Напомним, нижняя палата Конгресса США одобрила четыре законопроекта, которые направлены против правительства России и лично российского президента Владимира Путина.