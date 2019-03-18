Алла Пугачева трогательно попрощалась с Юлией Началовой

Алла Пугачева отреагировала на смерть Юлии Началовой / instagram.com/julianachalova

Российская певица Алла Пугачева прокомментировала смерть своей коллеги — Юлии Началовой — трогательно попрощалась с ней.

Пока человека помнят и любят, он — бессмертен, написала Примадонна в Instagram.

"Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", — попрощалась Пугачева с Началовой.

Напомним, Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Певицу похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

Справка. 11 марта Юлию Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появилась информация, что в ночь на 16 марта певице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.