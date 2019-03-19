"Узнав об отставке Назарбаева, Саакашвили отложил визит в Украину": соцсети об уходе президента Казахстана

Назарбаев объявил о сложении полномочий президента Казахстана / egemen.kz

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста.

Об этом он объявил в прямом эфире в ходе специального обращения к нации.

Пост президента Казахстана он занимал с 24 апреля 1990 года - 29 лет.

При этом Назарбаев, хоть и ушел в оставку с поста президента, но остался главой совета безопасности и руководителем правящей партии.

В соцсетях обсуждают самую громкую новость дня.

Иван Яковина отмечает, что против выдачи для суда президента, который ушел мирно - без войны и революции, даже если он жулик:

"Да, это противоречит принципу равенства всех перед законом. И это очень плохо.Но в странах, где институт мирной передачи власти не стал многовековой традицией, его надо поощрять, беречь и изо всех сил ему способствовать. Если президент будет точно знать, что после ухода его не бросят в сырую яму с пауками, то искушение устроить фальсификации на выборах или заранее пересажать (перестрелять) оппозицию у него будет намного меньше.Поэтому мне не нравятся заявления некоторых кандидатов сейчас о том, что "мы этого барыгу моментально поймаем и отдадим под суд". Я понимаю кипящие эмоции, но все равно - не надо"

"Узнав, что Назарбаев подал в отставку, Саакашвили отложил визит в Украину", - иронизирует в своем телеграм-канале Денис Гороховский.

Журналист Саша Сотник прокомментировал телефонный разговор между Назарбаевым и президентом РФ Владимиром Путиным после известия об отставке президента Казахстана.

Политолог Дмитрий Корнейчук указывает, что несмотря на объявленную отставку, Назарбаев по сути остается в вертикали власти.

"Просто пришло время передавать президентский пост более молодым преемникам. А значит - сохранится действующая модель власти, которая позволяет казахам хорошо жить в своей стране.

А вот Путину будет намного сложнее. Преемников нет и не будет. И после Путина "глубинный народ" снесет все, что строил постсоветский "царь", залив кровью Украину..."

Политолог Тарас Березовец отмечает, что до своего ухода с поста главы государства, Назарабаев провел несколько изменений, которые гарантируют ему безопасность свою, а также своей семьи и всего имущества:

"...ровно за месяц до "неожиданной" отставки Назарбаев подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе и статусе судей, а также поправки по вопросам модернизации судебной системы. Кроме того, тогда же была запущена система нового коммерческого суда с привлечением британских юристов, которая призвана сделать суд независимым. И соответсвенно, обезопасить Назарбаева и членов его семьи от любого судебного преследования.

Ещё в 2003 году парламентом был принят закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации", который гарантировал неприкосновенность Назарбаева и членов его семьи, а также всего имущества. Поэтому этот уход с поста - совсем не уход. А точнее, уход на подготовленные позиции председателя Совета безопасности за год до выборов президента, которые должны были пройти в апреле 2020 года. Главный вопрос - зачем? Очевидно, нахождение на посту президента до конца жизни Назарбаева неизбежно привело бы к войне за преемника. Отход от поста при жизни даёт Назарбаеву шанс избрать и подготовить преемника к власти. Что очень важно с учетом любви Кремля к импровизированным "неожиданным" смертям среднеазиатских вождей, как уже случилось с Туркменбаши"

Сергей Марченко отмечает, что в Украине мог вполне мог быть свой Назарбаев.

"У Кучмы не получилось. А вот Янукович вполне мог на 30 лет задержаться, как казахский коллега. Первый срок – выбрали на свободных выборах, второй срок нарисовали уже на несвободных, на третий срок поменяли конституцию, на четвертый приняли закон о пожизненном президентстве дорогого Верховного Руководителя. И все, скачи, Виктор Федорович по пенькам, пока кортежи с донецкими номерами летают назгулами по стране. Даже странно, что те же самые люди, готовые сейчас перегрызть друг другу глотки за галимых кандидатов, сумели организоваться и противостоять тому злу, что было действительно ужасным и уничтожало физически, а не постиками в фейсбуке"