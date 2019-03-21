"Мумия Ильича багровеет от стыда": в России предложили захоронить Юлию Началову в мавзолее Ленина

21 марта 2019, 16:08

Экстравагантное предложение озвучил известный российский публицист Александр Невзоров.

Мавзолей
Мавзолей Ленина/ Tonkosti

Известный российский публицист Александр Невзоров захоронить недавно безвременно усопшую певицу Юлия Началову в Мавзолее на Красной площади в Москве – вместо мумии первого советского вождя Владимира Ленина.

"А достаточно ли комфортабелен мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье", — высказался он в брутально-шутливом тоне в рамках своей авторской передачи Невзоровские среды на радиостанции Эхо Москвы.

Кроме того, Невзоров особо отметил, что не может понять, почему вокруг смерти Началовой возник громадный общественный резонанс.

"Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко [известного политтехнолога и медиаменеджера Игоря Малашенко – Главред] похоронили. И не было никакого гламурного резонанса", —подытожил он.

Напомним, ранее Юлия Началова умерла в одной из московских больниц 16 марта. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.

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похороны мавзолей Юлия Началова Александр Невзоров Владимир Ленин
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