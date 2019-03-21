"Преемник Путина Крым вернет": журналист рассказал, чем мешает полуостров Кремлю

Когда Россия вернет Крым / GettyImages

Как только нынешний президент РФ Владимир Путин покинет свой пост – его преемник избавиться от оккупированного Россией Крыма.

"Я не вижу никакого повода считать, что преемники Путина будут сохранять контроль над Крымом. Тем более, что в самой России зреет понимание", — заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью Ukrlife.TV.

По его словам, следующий российский лидер вернет полуостров в международное правовое поле.

Читайте такжеДжемилев рассказал о секретном отчете ФСБ по Крыму"Для Путина Крым — это личная легитимность, а следующему человеку, который возглавит Россию, даже если это будет наследник Путина, это не нужно… Он ведь тоже был преемником Сталина… Тот свою послевоенную легитимность строил на конфронтации с цивилизованным миром. Его преемники прекрасно понимали, что эта конфронтация заводит в тупик", — уверен Портников.

При этом журналист подчеркнул, что такое положение дел будет выгоднее для крымчан.

"Там не работают крупнейшие российские банки, российские сети мобильной связи, заправочные сети. Ничего, что работает в других субъектах РФ, практически нет", — акцентировал он внимание.

Ранее Портников объяснил, почему Россия вцепилась за Януковича. Тот пытался маневрировать по образцу Кучмы, отметил публицист.

Напомним, Владимир Зеленский назвал возможные компромиссы ради Крыма и Донбасса. У Крыма и части Донбасса под контролем Киева было на порядок больше прав и свобод, отметил кандидат в президенты.