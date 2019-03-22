Социолог развенчал миф о двойниках Путина

22 марта 2019, 12:53

У президента РФ "морда все расширяется и расширяется за счет ботокса", отметил эксперт.

Эксперт сообщил, что Владимира Путина не подменяют двойниками на официальных мероприятиях
Владимира Путина не подменяют двойниками на официальных мероприятиях, сообщил эксперт / Vesti-ua.net

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман утверждает, что информация о подмене президента РФ Владимира Путина двойниками на официальных мероприятиях является мифом.

Лицо президента России расширяется из-за ботокса, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По его словам, возможно, двойники Путина используются в определенных "технических" целях, но не на официальных мероприятиях.

"Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология", — заявил собеседника.

Эйдман полагает, что российский лидер постоянно колет ботокс, ему делают какие-то мини-пластические операции. "Он же у нас "не стареет душой (и физиономией) ветеран". Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет", — сказал публицист.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что для Владимира Путина использование двойников слишком опасно, поскольку двойник в какой-то момент может оказаться лучше оригинала.

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Владимир Путин двойник Игорь Эйдман
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