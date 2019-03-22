Социолог развенчал миф о двойниках Путина

У президента РФ "морда все расширяется и расширяется за счет ботокса", отметил эксперт.
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман утверждает, что информация о подмене президента РФ Владимира Путина двойниками на официальных мероприятиях является мифом.
Лицо президента России расширяется из-за ботокса, рассказал эксперт в интервью Фактам.
По его словам, возможно, двойники Путина используются в определенных "технических" целях, но не на официальных мероприятиях.
"Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология", — заявил собеседника.
Эйдман полагает, что российский лидер постоянно колет ботокс, ему делают какие-то мини-пластические операции. "Он же у нас "не стареет душой (и физиономией) ветеран". Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет", — сказал публицист.
Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что для Владимира Путина использование двойников слишком опасно, поскольку двойник в какой-то момент может оказаться лучше оригинала.