Социолог развенчал миф о двойниках Путина

Владимира Путина не подменяют двойниками на официальных мероприятиях, сообщил эксперт / Vesti-ua.net

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман утверждает, что информация о подмене президента РФ Владимира Путина двойниками на официальных мероприятиях является мифом.

Лицо президента России расширяется из-за ботокса, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По его словам, возможно, двойники Путина используются в определенных "технических" целях, но не на официальных мероприятиях.

"Такого не было никогда. Это легенда, миф, чистая конспирология", — заявил собеседника.

Эйдман полагает, что российский лидер постоянно колет ботокс, ему делают какие-то мини-пластические операции. "Он же у нас "не стареет душой (и физиономией) ветеран". Морда у него все расширяется и расширяется за счет ботокса. Но никакой подмены нет", — сказал публицист.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил, что для Владимира Путина использование двойников слишком опасно, поскольку двойник в какой-то момент может оказаться лучше оригинала.