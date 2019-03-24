США проигрывают РФ и КНР конкуренцию в ядерной энергетике – CNBC

АЭС / УНИАН

Администрация Трампа готовит новое решение чтобы помочь американским компаниям конкурировать в гонке за строительство атомных электростанций следующего поколения по всему миру. Об этом идет речь в публикации американского издания CNBC.

"Большинство крупных 80–100-летних сделок в области ядерной энергетики, заключаемых за рубежом, - это российские, китайские и другие государственные корпорации", - отмечает Эд Макгиннис, первый заместитель помощника министра энергетики США по ядерной энергии.

Китай строит сейчас больше реакторов, чем любая другая страна мира, и его государственные ядерные компании начинают выходить на рынок в Пакистане, Аргентине и Великобритании. Российский Росатом поставляет реакторы для станций в Восточной Европе, Индии, Бангладеш и Турции, говорится в публикации.

Читайте также"АЭС России совсем недалеко": эксперт оценил вероятность войны между Украиной и РФГосударственный департамент в настоящее время планирует обсудить вопросы сотрудничества в области ядерной энергетики на встречах высокого уровня с президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел других стран. В центре внимания Госдепа – налаживание продаж ядерных технологий нового поколения, которые, как ожидается, появятся в ближайшие 5-10 лет.

К примеру, американская компания NuScale Energy подписала меморандум об изучении возможности развертывания своих небольших модульных реакторов в Румынии после подписания аналогичных соглашений с Канадой и Иорданией, отмечает издание.